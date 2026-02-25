Эстония выделит Украине €11 млн на закупку оружия

Эстония в рамках PURL направит Украине €11 млн на вооружение и боеприпасы

Правительство Эстонии приняло решение предоставить Украине €11 млн евро в рамках программы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) на закупку вооружения и боеприпасов. Об этом заявил премьер-министр балтийской республики Кристен Михал во время визита в Киев, передает ERR.

Отмечается, что эти средства позволят Украине приобрести ракеты для систем противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что Южная Корея рассматривает вариант присоединения к инициативе PURL. В МИД РФ заявили, что возможное участие Южной Кореи в военных поставках для Украины в какой-либо форме, прямой или опосредованной, отдаляет перспективы урегулирования конфликта.

Инициатива PURL была запущена летом 2025 года после прекращения США безвозмездной военной помощи Украине. Суть программы заключается в следующем: Украина определяет свои потребности в вооружении, страны-члены Европейского Союза финансируют закупку этих вооружений у американских производителей и передают их Киеву на безвозмездной основе.

Ранее на Украине заявили о готовности «воевать» с Россией еще несколько лет.