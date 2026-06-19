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Бизнес

Набиуллина оценила возможность дальнейшего снижения ключевой ставки

Набиуллина: пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сократилось
Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что потенциал для дальнейшего понижения ключевой ставки исчерпан не полностью, но заметно сократился. Об этом глава ЦБ сообщила в ходе пятничной пресс-конференции, передает корреспондент «Газеты.Ru»

«И практически все участники при этом отметили, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, но в какой мере оно сократилось, это было и, видимо, будет предметом обсуждения на следующем заседании», — пояснила она.

По итогам заседания совета директоров, состоявшегося 19 июня, регулятор в девятый раз подряд уменьшил ключевую ставку — до 14,25% годовых. Банк России пояснил, что устойчивый рост цен снизился, но остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 15 июня достигла 5,6%.

В то же время общая годовая инфляция к середине июня поднялась до 5,6%. В ответ на решение ЦБ снизить ставку, курс рубля на Московской бирже пошел вверх.

Ранее была спрогнозирована средняя ключевая ставка в 2026 году.

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