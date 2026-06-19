Набиуллина оценила возможность дальнейшего снижения ключевой ставки

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что потенциал для дальнейшего понижения ключевой ставки исчерпан не полностью, но заметно сократился. Об этом глава ЦБ сообщила в ходе пятничной пресс-конференции, передает корреспондент «Газеты.Ru»

«И практически все участники при этом отметили, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, но в какой мере оно сократилось, это было и, видимо, будет предметом обсуждения на следующем заседании», — пояснила она.

По итогам заседания совета директоров, состоявшегося 19 июня, регулятор в девятый раз подряд уменьшил ключевую ставку — до 14,25% годовых. Банк России пояснил, что устойчивый рост цен снизился, но остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 15 июня достигла 5,6%.

В то же время общая годовая инфляция к середине июня поднялась до 5,6%. В ответ на решение ЦБ снизить ставку, курс рубля на Московской бирже пошел вверх.

Ранее была спрогнозирована средняя ключевая ставка в 2026 году.