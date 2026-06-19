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Бизнес

Рубль укрепился после неожиданного решения Центробанка по ставке

Рубль укрепился после решения ЦБ понизить ключевую ставку до 14,25% годовых
Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже отреагировал ростом на решение Банка России снизить ключевую ставку до 14,5% годовых. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 13:25 мск, до публикации решения регулятора, курс юаня находился на уровне 10,823 руб. (+3,35 коп.). К 13:30 мск юань пошел на снижение и находился на уровне 10,786 руб. (-0,35 коп.).

Официальный курс доллара на пятницу, 17 июня, ранее был установлен ЦБ на уровне ₽73,3591, евро — ₽85,0305, юаня — ₽10,8284.

Центробанк на заседании 19 июня девятый раз подряд снизил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов, до 14,25%. Банк России пояснил, что устойчивый рост цен снизился, но остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 15 июня достигла 5,6%.

По данным ЦБ, в настоящее время средние ставки по вкладам в российских банках достигают 13-16% годовых. Согласно информации маркетплейса «Финуслуги», средние ставки по потребительским кредитам без залога составляют 25-35%. По данным Федерального кадастрового центра, ставки по рыночной ипотеке — 16-19% в среднем.

Ранее была спрогнозирована средняя ключевая ставка в 2026 году.

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