Спрогнозирована средняя ключевая ставка в 2026 году

Аналитик Васильев: средняя ключевая ставка составит 15% в 2026 году
«Газета.Ru»

Средняя ключевая ставка составит 15% в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Прогнозный диапазон ЦБ по средней ключевой ставке 13–15% на 2026 год является достаточно реалистичным. Этот диапазон допускает достаточно широкий разброс по ставке на конец 2026 года — от 9 до 14%. Инфляция будет замедляться медленно в следующем году и к концу 2026 года составит 6,2% (сейчас около 7%). Поэтому мы прогнозируем среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 15%. ЦБ будет медленно снижать ключевую ставку — по 50 базисных пунктов в квартал, до 14% к концу 2026 года», — отметил Васильев.

Он ожидает, что ЦБ на ближайшем заседании 19 декабря снова снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%.

По словам Васильева, в оптимистичном сценарии — в случае улучшения отношений России и США и частичном смягчении санкций — снижение ключевой ставки может пойти быстрее. В случае прогресса в переговорах РФ — США аналитик предрек доллар по 60–70 рублей на ожиданиях притока американского капитала. Благодаря укреплению рубля инфляция может довольно быстро вернуться ближе к целевым 4%, констатировал Васильев. В этом сценарии Банк России, вероятно, сможет быстрее снизить ключевую ставку до 9–10%, допустил аналитик.

В негативном сценарии ключевая ставка в 2026 году может быть не снижена, а даже повышена, предупредил эксперт. Он напомнил, что Банк России в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы в сценарии «Проинфляционный» при более высоком внутреннем спросе и меньших возможностях предложения прогнозирует инфляцию к концу 2026 года в диапазоне 5–6% и среднюю ключевую ставку в 16–18%. То есть ЦБ указывает на то, что, если инфляция «залипнет» вблизи 6%, может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки вплоть до 20%, пояснил Васильев.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%.

Ранее в ЦБ рассказали о планах по смягчению денежно-кредитной политики.

