ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25%

ЦБ на заседании 19 июня девятый раз подряд снизил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов, до 14,25%. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе.

Банк России пояснил, что устойчивый рост цен снизился, но остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 15 июня достигла 5,6%.

«Газета.Ru»

Решение ЦБ совпало с прогнозом участников финансового рынка.

«Во-первых, инфляция действительно замедляется. Последние недельные данные показывали очень умеренный рост цен: годовая инфляция снизилась примерно до 5,3%. Это уже близко к верхней границе прогнозного диапазона ЦБ на 2026 год. Во-вторых, экономика постепенно охлаждается. Высокая ставка долгое время сдерживала кредитование, инвестиционную активность и потребительский спрос. Для бизнеса стоимость денег остается высокой, и дальнейшее удержание ставки на прежнем уровне может сильнее давить на экономический рост. В-третьих, бизнесу нужны более дешевые кредиты, экономике нужен импульс для роста, на фоне замедления экономической активности усиливаются ожидания постепенного смягчения денежно-кредитной политики. Но ЦБ выбрал минимальный шаг, захочев показать рынку: да, цикл смягчения продолжается, но расслабляться рано», — пояснила «Газете.Ru» экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

Эксперт считает, что регулятор сохранит осторожный подход к снижению ключевой ставки и будет ориентироваться прежде всего на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и кредитной активности.

Решение ЦБ будет способствовать дальнейшему снижению ставок по вкладам и кредитам. Однако скорость и масштаб изменений будут зависеть от политики конкретных банков и ситуации с ликвидностью на рынке. Вклады обычно дешевеют быстрее, тогда как ставки по кредитам могут снижаться с лагом и зависят от политики конкретного банка, оценки заемщика и уровня риска.

По данным ЦБ, в настоящее время средние ставки по вкладам в российских банках достигают 13-16% годовых. Согласно информации маркетплейса «Финуслуги», средние ставки по потребительским кредитам без залога составляют 25-35%. По данным Федерального кадастрового центра, ставки по рыночной ипотеке — 16-19% в среднем.

Ранее была спрогнозирована средняя ключевая ставка в 2026 году.