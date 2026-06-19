Суд ЕС отказался вслед за США снять санкции с белорусского производства калия

Суд Евросоюза отклонил апелляции «Беларуськалия», «Белорусской калийной компании» (БКК) и их бывшего гендиректора Ивана Головатого о снятии европейских санкций. Решение опубликовано на сайте судебной инстанции.

Все три жалобы были объединены в одно производство и отклонены одним решением. Заявителей обязали возместить судебные издержки.

Белорусские компании и Головатый подавали апелляции о снятии санкций Евросоюза после того, как в марте министерство финансов США исключило их из своих санкционных списков. Комментируя это решение американского ведомства, российский экономист Павел Селезнев связывал его с проблемами, возникшими на мировом рынке удобрений из-за блокировки Ормузского пролива.

«Беларуськалий» является крупнейшим в Белоруссии производителем хлористого калия, до введения санкций он поставлял на экспорт через БКК 10–11 млн тонн удобрений в год — это свыше 20% общемирового объема их продаж. Его производство базируется на Старобинском месторождении и включает четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения.

В санкционный список Евросоюза входят 35 крупных белорусских компаний, включая «Гродно Азот» и «Белшину». Они также включены в аналогичный список Украины.

Ранее европейский суд отклонил апелляцию России по санкциям ЕС.