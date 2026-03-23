Экономист объяснил, почему США сняли санкции с калийных предприятий Белоруссии

«Экономист Павел Селезнев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что США сняли санкции с калийных предприятий Белоруссии. Он напомнил, что Минск поставляет пятую часть калийных удобрений на мировой рынок.

«Санкции снимаются с тех контрагентов, в тех направлениях, сферах, отраслях, которые для Запада, в данном случае для США, ощутимы. Учитывая, что у нас в связи с блокировкой Ормузского пролива это напрямую влияет на сокращение поставок удобрений и, соответственно, на продовольственную безопасность», — объяснил эксперт.

Западу нужно иметь гарантированный источник поставок удобрений, подытожил он.

19 марта специальный посланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что Вашингтон снимает санкции с Минфина республики, двух белорусских банков и калийной отрасли. По его словам, из всех санкционных списков выводятся Белорусская калийная компания и «Беларуськалий».

Коул также сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко его возможный визит в Вашингтон.

Ранее Лукашенко освободил политзаключенных.