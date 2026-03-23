Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Экономист объяснил, почему США сняли санкции с калийных предприятий Белоруссии

VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

«Экономист Павел Селезнев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что США сняли санкции с калийных предприятий Белоруссии. Он напомнил, что Минск поставляет пятую часть калийных удобрений на мировой рынок.

«Санкции снимаются с тех контрагентов, в тех направлениях, сферах, отраслях, которые для Запада, в данном случае для США, ощутимы. Учитывая, что у нас в связи с блокировкой Ормузского пролива это напрямую влияет на сокращение поставок удобрений и, соответственно, на продовольственную безопасность», — объяснил эксперт.

Западу нужно иметь гарантированный источник поставок удобрений, подытожил он.

19 марта специальный посланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что Вашингтон снимает санкции с Минфина республики, двух белорусских банков и калийной отрасли. По его словам, из всех санкционных списков выводятся Белорусская калийная компания и «Беларуськалий».

Коул также сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко его возможный визит в Вашингтон.

Ранее Лукашенко освободил политзаключенных.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!