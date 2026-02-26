Размер шрифта
ЕС ввел санкции против Белоруссии из-за поддержки России

ЕС ввел санкции против 54 силовиков и 7 юрлиц Белоруссии за поддержку России
Global Look Press

Евросоюз ввел санкции против 54 физических и 7 юрлиц за поддержку России. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС в постановлении, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза».

Санкции, в частности, введены против 54 белорусских силовиков, в частности командиров и офицеров спецподразделений якобы за «поддержку России» в ее действиях на Украине.

В санкционном списке Евросоюза теперь значатся 35 белорусских компаний, в числе последних крупнейшие предприятия республики — «Беларуськалий», «Гродно Азот» и «Белшина». В 2024 году суд ЕС снял с «Белшины» санкции, нынче ввел их повторно.

Действие ограничений продлено до 28 февраля 2027 года.

23 февраля глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что главы министерств иностранных дел стран-членов Евросоюза не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций против России. Санкции против России также продлены до конца февраля 2027 года.

Ранее Швейцария объявила, что присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против России.

 
