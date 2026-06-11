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Политика

Европейский суд отклонил апелляцию России по санкциям ЕС

Суд ЕС отклонил апелляцию Национального расчетного депозитария РФ по санкциям
Михаил Голенков/РИА Новости

Суд Европейского союза отклонил апелляцию Национального расчетного депозитария (НРД) России на решение суда низшей инстанции от 20 ноября 2024 года, оставившее в силе санкции объединения против этой структуры. Об этом говорится в  заявлении Суда ЕС.

В документе говорится, что НРД должен оплатить свои издержки и издержки Евросовета. Также Еврокомиссия добровольно присоединившаяся к разбирательству на стороне Евросовета должна самостоятельно оплатить свои расходы.

После введения в 2022 году санкций Евросоюза против российского Национального расчетного депозитария активы российских инвесторов оказались заблокированными в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Первоначальная оценка объема замороженных средств составляла около 6 трлн рублей, при этом примерно 20% из этой суммы принадлежали физическим лицам. Большая часть замороженных в Европе российских активов заблокирована в депозитарии Euroclear.

Ранее Euroclear обратился в суд с просьбой приостановить взыскание 200 млрд рублей активов Банка России.

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