В Евросоюзе задумались о спасении армянского экспорта

Евросоюз разрабатывает меры экономической поддержки для Армении, которые включают снижение пошлин на экспорт армянских продуктов питания и сельхозпродукции. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника.

Уточняется, что эти предложения могут быть выдвинуты в ближайшие несколько недель и охватят большую часть из почти 20 категорий товаров, которые временно запретила ввозить Россия. FT отмечает, что общая стоимость этого экспорта составляет около €420 млн в год. Однако подобные меры потребуют одобрения большинства членов Евросоюза (ЕС) и Европарламента.

По информации источников издания, коньяк, который является одним из основных экспортных товаров Армении, «создает определенные проблемы» для европейских чиновников, учитывая важность производства коньяка для Франции. Кроме того, существуют трудности с перевозкой скоропортящихся товаров из Армении, так как страна не имеет выхода к морю.

С 30 мая Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень, на который распространяются меры, вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. Кроме того, Россельхознадзор со 2 июня ограничил ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. В их числе вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и пр.

На этом фоне премьер страны Никол Пашинян пообещал компенсировать фермерам убытки за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.

Ранее глава Россельхознадзора объяснил ввод ограничений на армянские товары.