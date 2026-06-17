Глава Россельхознадзора объяснил ввод ограничений на армянские товары

Россельхознадзор: ограничения на поставки из Армении не связаны с политикой

Ограничения на поставки некоторых продовольственных товаров из Армении вызваны не политикой, а выявленными нарушениями. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Проблема Армении заключается прежде всего в организации производства и контроля», — отметил он.

Данкверт уточнил, что в Армении существует большое число мелких фермеров, которые поставляют свою продукцию на экспорт. При этом, по его словам, между производством и отгрузкой фактически отсутствует система внутреннего контроля .

«Тысячи пучков зелени собираются в одну машину, после чего контролирующие органы должны проверить огромные объемы продукции. Физически это невозможно», — подчеркнул Данкверт.

Глава Россельхознадзора отметил, что ведомство постоянно напоминает своим коллегам в других странах, что контроль качества продукции должен начинаться не на границе, при вывозе, а непосредственно на производстве. В Армении этого «не хватает», добавил Данкверт.

«Поэтому причины ограничений (поставок продукции из Армении. — прим. ред.) лежат в плоскости качества и безопасности продукции, а не политики», — резюмировал чиновник.

С 30 мая Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень, на который распространяются меры, вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. Кроме того, Россельхознадзор со 2 июня ограничил ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. В их числе вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и пр.

Ранее в Армении подсчитали, во сколько стране обойдутся ограничения на поставки в РФ.