ЦБ РФ раскрыл реальный эффективный курс рубля

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ) в мае вырос на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

С начала 2026 года показатель вырос на 6,8%.

При этом реальный эффективный курс рубля к доллару в мае вырос на 4,9%, а с начала года — на 7,3%. К евро рост относительно предыдущего месяца составил 4,6%, а с начала года — 7,6%.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк ранее прогнозировала курс доллара в июне в диапазоне 70–75 рублей. По ее мнению, это произойдет при умеренном спросе на импорт и оттоке капитала. Ващелюк отметила, что в апреле-мае рубль укрепился в основном из-за резкого роста цен на нефть, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Цены на нефть начали стремительно расти еще в марте, но экспортная выручка в Россию поступала с задержкой из-за особенностей расчетов, что отложило укрепление рубля.

В свою очередь доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин не исключил, что курс доллара может временами опускаться ниже 60 рублей в 2026 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом доллара летом.