Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Финансист спрогнозировала курс доллара в июне

Аналитик Ващелюк спрогнозировала доллар по 75 рублей в июне
MaxZolotukhin/Shutterstock/FOTODOM

Если в июне спрос на импорт и отток капитала из России будут сдержанными, курс доллара составит 75 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дала старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

«Основной причиной укрепления рубля в апреле-мае стал значительный рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефтяном рынке резко выросли еще в марте, но из-за особенностей в расчетах поступление экспортной выручки в Россию происходило с запаздыванием, что обусловило отсрочку укрепления рубля. В июне экспортная выручка, вероятнее всего, останется высокой по сравнению с уровнями января-февраля 2026 года, что будет поддерживать относительно сильные позиции рубля. Продажи валюты экспортерами могут быть значительными в связи с подготовкой к налоговым и дивидендным выплатам, которые предстоят в июне-июле», — отметила Ващелюк.

По ее словам, валютный курс в июне может существенно зависеть от динамики импорта: по предварительным итогам первого квартала 2026 года, импорт товаров и услуг составил $93 млрд, что на 10% выше прошлогоднего результата за этот же период. Ускорение роста импорта могло быть связано с разовыми факторами (ростом госрасходов, повышенной волатильностью на валютном рынке), поэтому во втором квартале Ващелюк ожидает более сдержанную динамику (рост импорта на 3–4% год к году). Тогда курс доллара будет в основном находиться в коридоре 70–75 рублей, заключила финансист. Но если рост спроса на импорт окажется более высоким, то не исключено более существенное ослабление рубля, предупредила Ващелюк.

По данным Investing.com, 4 июня доллар на внебиржевом рынке стоил более 72,5 рубля.

Ранее в России не исключили доллар ниже 60 рублей.

 
Теперь вы знаете
Шнобелевка: премия, которую мы (не) заслужили. Самые смешные лауреаты за 30 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!