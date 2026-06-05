Финансист спрогнозировала курс доллара в июне

Если в июне спрос на импорт и отток капитала из России будут сдержанными, курс доллара составит 75 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дала старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

«Основной причиной укрепления рубля в апреле-мае стал значительный рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефтяном рынке резко выросли еще в марте, но из-за особенностей в расчетах поступление экспортной выручки в Россию происходило с запаздыванием, что обусловило отсрочку укрепления рубля. В июне экспортная выручка, вероятнее всего, останется высокой по сравнению с уровнями января-февраля 2026 года, что будет поддерживать относительно сильные позиции рубля. Продажи валюты экспортерами могут быть значительными в связи с подготовкой к налоговым и дивидендным выплатам, которые предстоят в июне-июле», — отметила Ващелюк.

По ее словам, валютный курс в июне может существенно зависеть от динамики импорта: по предварительным итогам первого квартала 2026 года, импорт товаров и услуг составил $93 млрд, что на 10% выше прошлогоднего результата за этот же период. Ускорение роста импорта могло быть связано с разовыми факторами (ростом госрасходов, повышенной волатильностью на валютном рынке), поэтому во втором квартале Ващелюк ожидает более сдержанную динамику (рост импорта на 3–4% год к году). Тогда курс доллара будет в основном находиться в коридоре 70–75 рублей, заключила финансист. Но если рост спроса на импорт окажется более высоким, то не исключено более существенное ослабление рубля, предупредила Ващелюк.

По данным Investing.com, 4 июня доллар на внебиржевом рынке стоил более 72,5 рубля.

Ранее в России не исключили доллар ниже 60 рублей.