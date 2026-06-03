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Бизнес

В России не исключили доллар ниже 60 рублей

Экономист Балынин: курс доллара может опускаться ниже 60 рублей в 2026 году
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара может временами опускаться ниже 60 рублей в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Фундаментальный курс доллара сейчас составляет порядка 65 рублей. И я считаю, что мы увидим в самое ближайшее время продолжение движения к этому уровню, а соответственно, уверенное преодоление отметки ниже 70 рублей. 60–65 рублей считаю пределом укрепления рубля в 2026 году, временные просадки доллара ниже 60 рублей в течение этого года также возможны, но не думаю, что они будут долгими. Основные колебания, по моему мнению, в оставшейся части 2026 года, на мой взгляд, будут преимущественно в интервале 63–72 рубля за доллар», — отметил Балынин.

По его словам, российский рубль снова будет самой крепкой валютой в 2026 году, так как все факторы способствуют достижению такого результата. Среди таких факторов экономист выделил очень высокий уровень доверия со стороны россиян к рублю, активное развитие внутреннего туризма, укрепление экономических и политических отношений с партнерами по БРИКС, ШОС и ЕАЭС, активное использование национальных валют в расчетах с ними, а также позитивная конъюнктура по ценам на нефть. В настоящее время абсолютно все складывается в пользу крепкого рубля, констатировал Балынин.

Покупку долларов он считает категорически нерациональным решением, так как она может привести к существенным финансовым потерям и за счет колебаний курсов валют, и за счет комиссий, взимаемых банками при проведении валютообменных операций.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом доллара летом.

 
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