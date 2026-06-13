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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

На Украине заявили о «пустых» установках ПВО на Украине во время атак ВС РФ

NYT: во время атак ВС РФ по Украине установки ПВО стоят пустые
Министерство обороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), что не позволяет им перехватывать российские баллистических ракеты. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на украинских военных.

По их словам, во время некоторых атак Вооруженных сил России установки ПВО стоят «пустые».

Собеседники газеты отмечают, что Россия располагает значительным арсеналом баллистических ракет, тогда как возможности ПВО Украины остаются ограниченными.

При этом перспективы увеличения поставок ракет-перехватчиков для Киева остаются неопределенными. Одна из причин — высокий расход таких боеприпасов в ходе конфликта между США, Израилем и Ираном.

Газета пишет, что «украинцы с досадой и ужасом наблюдали», как государства Персидского залива сбивали из установок Patriot дешевые и медленные иранские беспилотники.

10 июня спикер украинского МИД Георгий Тихий сообщил, что Украине могут передать ракеты-перехватчики с истекающим сроком годности, в том числе для систем Patriot.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине сложилась тяжелая ситуация с ракетами для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке. Он ясно дал понять, что война США с Ираном негативно сказывается на Украине. Зеленский жаловался, что у страны «сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может».

Ранее стало известно об испытании Украиной «альтернативы» Patriot.

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