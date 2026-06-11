«Мы на плаву»: в пекарне «Машенька» рассказали, как идет бизнес после вопроса Путину

Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов, который обращался к президенту в ходе прямой линии с вопросом о высоких налогах, заявил «Газете.Ru», что его бизнес все еще держится на плаву благодаря отмене НДС до конца 2026 года для сферы общепита. До этого бизнесмен жаловался, что заведение может закрыться в мае этого года из-за налоговой нагрузки.

«Благодаря тому, что отменили НДС для общепита с 1 апреля до конца текущего года, наша налоговая нагрузка сократилась почти на 50%, поэтому мы на плаву. Открыли точку в Люберцах (в Наташинском парке), она тоже немного помогает. На стадии переговоров интересный проект в парке города Щелково. Хотелось бы ясности с НДС на будущий год. А так все слава богу», — сказал он.

В прошлом году в ходе прямой линии предприниматель из Люберец, владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов задал вопрос Владимиру Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Президент в разговоре с предпринимателем попросил прислать продукцию на пробу. И тоже отправил ему подарки — икону и вино.

В конце января Максимов рассказывал «Газете.Ru», что пекарня «Машенька» может закрыться к апрелю-маю из-за вступившего в силу с 1 января 2026 года повышения налогов — основная ставка НДС выросла с 20 до 22%.

Позднее Путин подписал закон, предусматривающий до конца текущего года освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) для части предпринимателей в сфере общепита, работающих на упрощенной и патентной системах налогообложения.

Ранее россиянам рассказали, что ждет малый бизнес в 2026 году.