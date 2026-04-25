Путин освободил общепит на упрощенке и патенте от НДС до конца года

Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий до конца текущего года освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) для части предпринимателей, работающих на упрощенной и патентной системах налогообложения. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно поправкам, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года от НДС освобождаются организации и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере общепита и применяющие УСН или ПСН. При этом льгота распространяется на тех, кто начал платить НДС только в нынешнем году.

Закон рассчитан на компании и предпринимателей, которые потеряли право на прежнее освобождение от НДС или право на применение патентного режима, при соблюдении дополнительных условий: их общий доход за 2025 год не должен превышать 60 млн рублей, а доля выручки от услуг общепита в общей сумме доходов обязана составлять не менее 70%. При этом требование об учете уровня средней зарплаты за прошлый год не применяется.

В России за прошлый год закрылось 35,4 тыс. заведений общепита — на 10% больше, чем годом ранее. По мнению доцента кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлии Карпович, это не просто статистика, а признак глубокой перестройки рынка.

Ранее Путин ввел в России эксперимент по отсрочке уплаты НДС для импортеров.

 
