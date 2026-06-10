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Бизнес

Глава РСПП назвал оптимальным курс доллара

Шохин: бизнес оптимально воспримет курс 80-85 рублей за доллар
LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Представители бизнеса позитивно восприняли был курс 80-85 рублей за доллар. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

«Оценки показывают, что курс 80-85 [рублей]— об этом многие в кулуарах и на сессиях Петербургского форума говорили — был бы безусловно позитивно воспринят бизнесом», — сказал он.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк ранее прогнозировала курс доллара в июне в диапазоне 70–75 рублей. По ее мнению, это произойдет при умеренном спросе на импорт и оттоке капитала. Ващелюк отметила, что в апреле-мае рубль укрепился в основном из-за резкого роста цен на нефть, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Цены на нефть начали стремительно расти еще в марте, но экспортная выручка в Россию поступала с задержкой из-за особенностей расчетов, что отложило укрепление рубля.

В свою очередь доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин не исключил, что курс доллара может временами опускаться ниже 60 рублей в 2026 году.

Ранее «Газета» рассказала, что будет с курсом доллара летом.

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