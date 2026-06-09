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Бизнес

Минфин РФ не запланировал IPO компаний с госучастием на 2026 год

Минфин: IPO компаний с госучастием в 2026 году пока не планируются
Мария Девахина/РИА Новости

Первичные публичные размещения акций (IPO) российских компаний с госучастием в 2026 году пока не планируются, такие сделки возможны в 2027-м. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков, передает РИА Новости.

«Не секрет, мы об этом говорили, что до конца этого года планируется два-три, по крайней мере, SPO провести. Пока IPO компаний с госучастием в этом году не планируется. Мы надеемся все-таки на следующий год, что это произойдет», — сказал он.

До этого заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал, что первичное публичное размещение акций компаний в 2026 году не будет распространенным явлением, открытие окна для IPO в Сбере ожидают осенью. Самое крупное IPO в прошлом году, по словам Попова, было у «Дом.РФ».

В марте министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российскому бизнесу следует обратить внимание на возможности, предоставляемые компаниям посредством публичного размещения акций.

Ранее Сбер рассказал об активности на рынке IPO и SPO.

 
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