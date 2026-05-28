Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Сбере раскрыли ожидания по выходу бизнеса на биржу

Попов: IPO в 2026 году будет штучным товаром
Shutterstock

Первичное публичное размещение акций компаний в 2026 году не будет распространенным явлением, открытие окна для IPO в Сбере ожидают осенью. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Попов отметил, что в 2025 году прошло лишь несколько IPO. По его мнению, это не так много для рынка: в минувшие годы число первичных публичных размещений доходило до двух десятков.

Самое крупное IPO в прошлом году, по словам Попова, было у «Дом.РФ», Сбербанк принял в нем участие.

Другие клиенты банка на фоне текущего уровня ключевой ставки предпочли перенести IPO на будущее, добавил Попов.

При этом топ-менеджер Сбера подчеркнул, что практически никто не отказался от первичного публичного размещения акций полностью.

«Старт нынешнего года показывает, что IPO в текущем году будет штучным товаром», — отметил Попов.

Однако он не исключил, что несколько клиентов Сбера могут сделать «знаковые размещения». Открытие окна для IPO банк ожидает в сентябре-октябре.

«Ждем интереса розничных, институциональных инвесторов к рынку. И видим фокус на развитии рынка акционерного капитала на самом высоком уровне», — считает Попов.

Сбер готов продолжить развивать этот рынок и способствовать инвестициям в успешные компании, резюмировал он.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!