В Сбере раскрыли ожидания по выходу бизнеса на биржу

Попов: IPO в 2026 году будет штучным товаром

Первичное публичное размещение акций компаний в 2026 году не будет распространенным явлением, открытие окна для IPO в Сбере ожидают осенью. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Попов отметил, что в 2025 году прошло лишь несколько IPO. По его мнению, это не так много для рынка: в минувшие годы число первичных публичных размещений доходило до двух десятков.

Самое крупное IPO в прошлом году, по словам Попова, было у «Дом.РФ», Сбербанк принял в нем участие.

Другие клиенты банка на фоне текущего уровня ключевой ставки предпочли перенести IPO на будущее, добавил Попов.

При этом топ-менеджер Сбера подчеркнул, что практически никто не отказался от первичного публичного размещения акций полностью.

«Старт нынешнего года показывает, что IPO в текущем году будет штучным товаром», — отметил Попов.

Однако он не исключил, что несколько клиентов Сбера могут сделать «знаковые размещения». Открытие окна для IPO банк ожидает в сентябре-октябре.

«Ждем интереса розничных, институциональных инвесторов к рынку. И видим фокус на развитии рынка акционерного капитала на самом высоком уровне», — считает Попов.

Сбер готов продолжить развивать этот рынок и способствовать инвестициям в успешные компании, резюмировал он.