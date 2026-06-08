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Бизнес

Сбер рассказал об активности на рынке IPO и SPO

В Сбере сообщили о подготовке более 10 сделок IPO и SPO
Сбер

Российский рынок акционерного капитала сохраняет потенциал, несмотря на текущую осторожность эмитентов и инвесторов. Сейчас сделки с акциями носят единичный характер, однако их количество в 2026 году может как минимум соответствовать уровню прошлого года. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, в работе Сбербанка на данный момент на различных стадиях подготовки находятся более 10 сделок IPO и SPO.

Ключевым фактором для выхода компаний на рынок, как отметил Попов, остается конъюнктура, эмитенты будут принимать решения о сроках размещения исходя из складывающихся условий. Часть компаний может перенести выход на рынок до появления более благоприятных возможностей для проведения сделок.

По оценке топ-менеджера Сбера, потенциальные размещения охватывают широкий круг отраслей российской экономики, включая секторы информационных технологий, розничной торговли, финансовых услуг, добывающую промышленность и здравоохранение.

Как подчеркнул Попов, среди потенциальных эмитентов преобладают лидеры своих сегментов, создающие высокую добавленную стоимость.

 
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