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Бизнес

Дерипаска назвал бессмысленным укрепление рубля к доллару

Дерипаска: укрепление рубля к доллару создало угрозу для 3 млн рабочих мест
Алексей Никольский/РИА Новости

Продолжающееся укрепление рубля к доллару бессмысленно, заявил в своем Telegram-канале российский бизнесмен Олег Дерипаска.

«Оно уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний, потерям 6 трлн руб. для бюджета, убыточности сотен тысяч предприятий, угрозе для 3 млн рабочих мест», — написал он.

Дерипаска добавил, что подобным укреплением внутренней валюты не занимались ни Япония, ни Южная Корея, ни Китай, ни какая-либо другая большая экономика, ориентированная на экспорт.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк ранее прогнозировала курс доллара в июне в диапазоне 70-75 рублей. По ее мнению, это произойдет при умеренном спросе на импорт и оттоке капитала. Ващелюк отметила, что в апреле-мае рубль укрепился в основном из-за резкого роста цен на нефть, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Цены на нефть начали стремительно расти еще в марте, но экспортная выручка в Россию поступала с задержкой из-за особенностей расчетов, что отложило укрепление рубля.

В свою очередь доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин не исключил, что курс доллара может временами опускаться ниже 60 рублей в 2026 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом доллара летом.

 
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