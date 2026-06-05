Путин предположил, что Трамп не допустил бы конфликта на Украине

Путин: если бы вместо Байдена был Трамп, конфликта на Украине не было бы

Президент России Владимир Путин заявил, что Дональда Трампа «надули» на президентских выборах в США в 2020 году. Это заявление он сделал во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), как сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Была подтасовка голосов», — добавил российский лидер.

По словам Путина, если бы Трампа не обманули на выборах, его попытка переизбраться в 2020 году могла бы предотвратить украинский конфликт.

Глава государства подчеркнул, что относится к президенту Трампу с уважением. При этом он отметил, что ключевые вопросы по Украине должны решать между собой Москва и Киев, а другие страны могут выступать гарантами.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин на ПМЭФ-2025 назвал конфликт на Украине трагедией, происходящей по вине Запада.