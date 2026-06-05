Путин сообщил, какой уровень инфляции прогнозируется в России в 2026 году

Путин: инфляция в России в текущем году приблизится к 5,2%

Инфляция в России, по прогнозам, в текущем году приблизится к 5,2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства назвал важным, чтобы экономический рост был сбалансированным, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции.

«Она у нас существенно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозу, инфляция в текущем году приблизится к 5,2%», — уточнил Путин.

14 мая советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов рассказал, что во втором полугодии 2026 года Банк России ожидает снижение и стабилизацию инфляции на уровне до 4%.

Он пояснил, что ее замедление прогнозируется исходя из текущего темпа роста цен, то есть месяц к месяцу с устранением сезонных факторов. Во втором полугодии этот темп, скорее всего, сохранится.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Росстат впервые в этом году зафиксировал недельную дефляцию.