Центральный банк ожидает, что во втором полугодии инфляция снизится и стабилизируется

Во втором полугодии 2026 года Центральный банк России ожидает снижение и стабилизацию инфляции на уровне до 4% . Об этом ТАСС рассказал советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов.

Он пояснил, что замедление инфляции до 4% прогнозируется исходя из текущего темпа роста цен, то есть месяц к месяцу с устранением сезонных факторов. Во втором полугодии этот темп, скорее всего, сохранится.

Вместе с тем, отметил Тремасов, не исключено, что в октябре может произойти скачок инфляции из-за повышения коммунальных тарифов, аналогичный скачку в начале года, связанным с повышением НДС.

Тремасов напомнил, что инфляция к концу года прогнозируется на уровне 4,5–5,5%.

12 мая президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром экономического развития страны Максимом Решетниковым заявил, что инфляция в годовом выражении на сегодняшний день составляет 5,6%.

