Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Бизнес

Росстат впервые в этом году зафиксировал недельную дефляцию

Росстат зафиксировал первую в 2026 году недельную дефляцию на уровне 0,02%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Росстат впервые с начала года зафиксировал в России дефляцию на уровне 0,02% в период с 28 апреля по 4 мая. Это следует из данных, опубликованных на сайте статистического ведомства.

По его данным, в последний раз снижение цен наблюдалось в конце августа — начале сентября 2025 года. Тогда дефляция составила 0,08%.

«За период с 28 апреля по 4 мая 2026-го индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала месяца — 99,99%, с начала года — 103,19%», — отмечается в документе.

Наиболее заметно подешевела плодоовощная продукция — в среднем на 2,7%. Сильнее всего снизились цены на огурцы (–11,6%) и помидоры (–7,5%). Также подешевели бананы и яблоки. При этом подорожали капуста, лук, свекла и морковь.

Среди продуктов подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания, куриное мясо, гречка, сахар, а также сыры и рыба. В то же время снизились цены на яйца, колбасы, рис, свинину и ряд молочных продуктов.

В категории непродовольственных товаров первой необходимости отмечен рост цен на спички, зубные щетки и пасты, а также отдельные гигиенические товары. При этом подешевели стиральные порошки и хозяйственное мыло.

Из техники снизились цены на телевизоры, пылесосы и смартфоны. Стоимость автомобилей осталась без изменений. Бензин и дизельное топливо за неделю подорожали на 0,1%.

До этого сообщалось, что в период с 20 по 26 апреля 2026 года средняя оптовая стоимость на свиные отрубы в России уменьшилась на 15-22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя закупочная цена свиной полутуши 2-й категории снизилась на 15% и составила 188 рублей за килограмм. Цена на окорок уменьшилась на 18% (до 232 рублей), на лопатки — на 17% (до 230 рублей), на грудинку — на 22% (до 195 рублей).

Ранее россиянам рассказали о подорожании шашлыка и товаров для него в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!