Росстат впервые в этом году зафиксировал недельную дефляцию

Росстат впервые с начала года зафиксировал в России дефляцию на уровне 0,02% в период с 28 апреля по 4 мая. Это следует из данных, опубликованных на сайте статистического ведомства.

По его данным, в последний раз снижение цен наблюдалось в конце августа — начале сентября 2025 года. Тогда дефляция составила 0,08%.

«За период с 28 апреля по 4 мая 2026-го индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала месяца — 99,99%, с начала года — 103,19%», — отмечается в документе.

Наиболее заметно подешевела плодоовощная продукция — в среднем на 2,7%. Сильнее всего снизились цены на огурцы (–11,6%) и помидоры (–7,5%). Также подешевели бананы и яблоки. При этом подорожали капуста, лук, свекла и морковь.

Среди продуктов подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания, куриное мясо, гречка, сахар, а также сыры и рыба. В то же время снизились цены на яйца, колбасы, рис, свинину и ряд молочных продуктов.

В категории непродовольственных товаров первой необходимости отмечен рост цен на спички, зубные щетки и пасты, а также отдельные гигиенические товары. При этом подешевели стиральные порошки и хозяйственное мыло.

Из техники снизились цены на телевизоры, пылесосы и смартфоны. Стоимость автомобилей осталась без изменений. Бензин и дизельное топливо за неделю подорожали на 0,1%.

До этого сообщалось, что в период с 20 по 26 апреля 2026 года средняя оптовая стоимость на свиные отрубы в России уменьшилась на 15-22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя закупочная цена свиной полутуши 2-й категории снизилась на 15% и составила 188 рублей за килограмм. Цена на окорок уменьшилась на 18% (до 232 рублей), на лопатки — на 17% (до 230 рублей), на грудинку — на 22% (до 195 рублей).

