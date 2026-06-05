Греф спрогнозировал курс доллара в конце года

Греф: курс доллара в конце года будет на уровне 84-85 рублей

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил журналистам, что ожидает курс доллара в конце года в районе 84-85 рублей. Его словам приводит РИА Новости.

«Но этот прогноз, конечно, не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть», — сказал Греф.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк ранее прогнозировала курс доллара в июне в диапазоне 70-75 рублей. По ее мнению, это произойдет при умеренном спросе на импорт и оттоке капитала. Наталья отметила, что в апреле-мае рубль укрепился в основном из-за резкого роста цен на нефть, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Цены на нефть начали стремительно расти еще в марте, но экспортная выручка в Россию поступала с задержкой из-за особенностей расчетов, что отложило укрепление рубля.

В свою очередь, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин не исключил, что курс доллара может временами опускаться ниже 60 рублей в 2026 году.

Ранее Греф перечислил четырех «всадников апокалипсиса» в экономике.