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Бизнес

Греф перечислил четырех «всадников апокалипсиса» в экономике

Греф: экономика России находится в сложной ситуации из-за четырех проблем
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Экономика России в настоящее время находится в сложной ситуации из-за четырех проблем, заявил глава Сбербанка Герман Греф во время делового завтрака в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы говорим о том, что действительно находимся в ситуации, когда иногда говорят о четырех «всадниках апокалипсиса» в экономике. Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, <...> это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами», — отметил специалист.

По его словам, все это совместно с падающим спросом «создает очень сложную ситуацию для экономического развития».

Кроме того, Греф высказался о низком уровне безработицы в России. Глава Сбербанка назвал этот фактор значительным, но добавил, что он «должен быть существенно очищен» от разовых специфических условий страны.

По его словам, при обсуждении «охлаждения» экономики необходимо также говорить о таких факторах, как темпы роста ВВП и инвестиционная активность.

4 июня президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Во время мероприятия он заявил, что Россия сознательно пошла на «охлаждение» экономики, так как сейчас борется за ее «здоровье».

Ранее аналитики выяснили, что уровень безработицы в РФ в начале весны сохранился на минимальном уровне за почти 35 лет.

 
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