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Бизнес

Министр финансов заявил, что экономика РФ подходит к периоду сбалансированного роста

Силуанов: сбалансированный рост экономики РФ уже близко
Григорий Сысоев/РИА Новости

Экономика России близка к периоду сбалансированного роста. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, устойчивого роста постоянно быть не может. В данный момент российским властям пришло время сделать рост экономики более сбалансированным и стабильным, чтобы он происходил «не за счет накачек и больших дефицитов бюджета или за счет низких процентных ставок», считает Силуанов.

«Вот мы сейчас проходим этот период... идем в той стадии, когда этот сбалансированный рост уже близко и, по последним данным, начинаем чувствовать», — сказал глава Минфина на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ.

До этого российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что российские власти сознательно пошли на ужесточение денежно-кредитной политики, понимая, что высокая ключевая ставка приведет к сокращению объема инвестиций в капитал.

Ранее Греф заявил об исчерпании традиционных факторов экономического роста.

 
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