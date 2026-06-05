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Бизнес

Греф заявил об исчерпании традиционных факторов экономического роста

Греф: инерционные факторы экономического роста России подходят к исчерпанию
Сбер

Инерционные факторы роста российской экономики подходят к исчерпанию. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Газета.Ru».

«Традиционные или инерционные факторы экономического роста на сегодня подходят к исчерпанию», — сказал Греф, подчеркнув, что в связи с этим встает вопрос, какой может быть модель экономического роста в будущем и что должно сделать правительство для ее реализации.

По его словам, безработица в стране остается на минимальном уровне, загрузка мощностей — на высоком, однако производительность труда не растет теми темпами, которые могли бы компенсировать эти факторы.

До этого российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что российские власти сознательно пошли на ужесточение денежно-кредитной политики, понимая, что высокая ключевая ставка приведет к сокращению объема инвестиций в капитал.

Ранее Путин назвал цель повышения налогов в России.

 
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