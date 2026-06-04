Силуанов рассказал об отсутствии планов менять налоговую систему РФ

Основные налоговые изменения в России уже приняты, кардинальных преобразований системы не планируется. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Решения по предоставлению льготных преференциальных решений, где-то с учетом эффективностей или налоговых расходов, решения с точки зрения корректировки, они всегда происходят и происходили, но кардинальных <...> предложений готовить не будут», — сказал он.

До этого Силуанов заявил, что министерство финансов РФ планирует повышать собираемость налогов за счет улучшения администрирования. Глава Минфина отметил, что бизнес ожидает очередного витка налогового давления. Однако власти сосредоточатся на реализации налоговых реформ предыдущих лет: цифровизации ФНС, мониторинге теневой экономики и борьбе с уклонением уплаты налогов. По словам Силуанова, это позволит пополнить бюджет на 1-2 трлн рублей без нагрузки на компании.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что повышение налогов может позитивно отразиться на ситуации в стране, если власти РФ обеспечат поддержку важных отраслей экономики.

Ранее Путин назвал цель повышения налогов в России.