Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Силуанов рассказал об отсутствии планов менять налоговую систему РФ

Силуанов: кардинальных преобразований налоговой системы РФ не планируется
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Основные налоговые изменения в России уже приняты, кардинальных преобразований системы не планируется. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Решения по предоставлению льготных преференциальных решений, где-то с учетом эффективностей или налоговых расходов, решения с точки зрения корректировки, они всегда происходят и происходили, но кардинальных <...> предложений готовить не будут», — сказал он.

До этого Силуанов заявил, что министерство финансов РФ планирует повышать собираемость налогов за счет улучшения администрирования. Глава Минфина отметил, что бизнес ожидает очередного витка налогового давления. Однако власти сосредоточатся на реализации налоговых реформ предыдущих лет: цифровизации ФНС, мониторинге теневой экономики и борьбе с уклонением уплаты налогов. По словам Силуанова, это позволит пополнить бюджет на 1-2 трлн рублей без нагрузки на компании.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что повышение налогов может позитивно отразиться на ситуации в стране, если власти РФ обеспечат поддержку важных отраслей экономики.

Ранее Путин назвал цель повышения налогов в России.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!