Путин рассказал, как добиться позитивных эффектов от повышения налогов

Путин: повышение налогов даст позитивный эффект при поддержке экономики
Гавриил Григоров/РИА Новости

Если власти России при повышении налогов обеспечат поддержку важных отраслей экономики, то это положительно отразится на всей ситуации в стране в целом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Государственного совета, передает сайт Кремля.

«Если мы все вместе обеспечим снижение серых зон в экономике, <...> выполним все социальные обязательства <...> и решим вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности страны, <...> то это не может положительно не отразиться на ситуации в стране в целом и на материальном положении наших граждан», — сказал глава государства.

Путин добавил, что эти пункты являются «очевидными». По его словам, при подобном развитии событий власти смогут добиться полного понимания людей и их поддержки.

19 декабря Путин заявил, что налоговые изменения не должны создать проблем для производственного бизнеса. Правительство в последнее время фиксировало налоговые изменения в торговом бизнесе в малом и индивидуальном предпринимательстве, отметил президент.

Ранее Путин назвал цель повышения налогов в России.

