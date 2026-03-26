Силуанов ответил на вопрос о повышении налогов в России

Силуанов: собираемость налогов будут повышать за счет развития администрирования
Министерство финансов РФ планирует повышать собираемость налогов за счет улучшения администрирования. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, отвечая на вопрос президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина о том, будут ли повышать налоги в России, пишет РИА Новости.

«Наша задача — обеспечить сбалансированный бюджет, в первую очередь через работу с расходами, и второе — через улучшение администрирования», — сказал Силуанов на ежегодном съезде РСПП.

Глава Минфина отметил, что бизнес ожидает очередного витка налогового давления. Однако власти сосредоточатся на реализации налоговых реформ предыдущих лет: цифровизации ФНС, мониторинге теневой экономики и борьбе с уклонением уплаты налогов. По словам Силуанова, это позволит пополнить бюджет на 1-2 трлн рублей без нагрузки на компании.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что повышение налогов может позитивно отразиться на ситуации в стране, если власти РФ обеспечат поддержку важных отраслей экономики. В частности, снизят серые зоны в экономике, выполнят все социальные обязательства и решат вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности страны. По словам Путина, при подобном развитии событий власти смогут добиться полного понимания людей и их поддержки.

