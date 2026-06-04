В Индии объяснили слабую позицию США по санкциям против российской нефти

США придется занять компромиссную позицию по санкциям в отношении российской нефти, особенно на фоне блокады Ираном Ормузского пролива. Об этом заявил президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вашингтону придется занять очень прагматичную позицию по вопросу российской нефти. Индия является одним из крупнейших в мире потребителей энергии, и ее энергетическую безопасность нельзя рассматривать через призму геополитической борьбы», — заявил Котвани.

Экономист подчеркнул, что блокада Ормуза спровоцировала рост давления на мировые поставки нефти и ценообразование на этом рынке. По его словам, в таких условиях Россия сохранит важность для Нью-Дели как надежный и доступный источник энергоносителей. У Москвы и Дели есть свои способы противодействовать американским ограничениям, заверил Котвани.

Источники Bloomberg в середине мая утверждали, что индийские представители добиваются от властей США продления разрешения на импорт российской нефти на фоне топливного кризиса в стране.

На фоне топливного кризиса Вашингтон разрешал продажу уже погруженной на танкеры российской нефти, а потом продлевал срок действия этого разрешения. Госсекретарь США Марко Рубио признал, что отозвать его в нынешней ситуации невозможно.

Ранее крупнейшая нефтекомпания Японии закупила нефть из России.