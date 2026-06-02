США очень хотят, но не могут возобновить санкции для нефти России. И вот почему

Рубио: США хотели бы как можно скорее прекратить продление лицензий на нефть РФ

США хотят как можно скорее отказаться от продления лицензий на поставки российской нефти, заявил госсекретарь Марко Рубио на фоне очередного продления разрешения на морской импорт сырья из России. Ранее Вашингтон объяснил отсрочку необходимостью поддержать наиболее уязвимые страны в условиях напряженности на Ближнем Востоке, а также рисками для мирового энергорынка. Почему США пока не готовы полностью закрыть этот механизм и как ситуацию оценивают в России — в материале «Газеты.Ru».

Решает минфин США

Во время слушаний в сенате госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает как можно скорее отказаться от практики продления лицензий на поставки российской нефти. При этом он подчеркнул, что окончательное решение зависит от позиции минфина и общей обстановки на мировом энергетическом рынке.

«Мы хотели бы прекратить это как можно скорее, потому что основополагающая политика страны заключалась во введении санкций против их нефти. Это временное исключение с целью открытия более широкого доступа к мировым поставкам»,

— объяснил Рубио.

По словам главы американской дипломатии, действующие послабления рассматриваются как временная мера, связанная с необходимостью поддерживать стабильность поставок энергоресурсов.

«Для нашей экономики необходимости в этом нет, однако другие экономики по всему миру получают от нее пользу. Это временное исключение, которое в конечном счете истечет», — добавил он.

Заявление прозвучало на слушаниях, посвященных ежегодному бюджетному запросу Госдепартамента. Как отметила газета The New York Times, помимо финансирования внешнеполитического ведомства сенаторы также обсуждали вопросы национальной безопасности, переговоры администрации Дональда Трампа с властями Ирана и усиление давления Вашингтона на Кубу.

Почему США продлили действие лицензии

Несмотря на санкционную политику в отношении России, в мае Вашингтон продлил еще на 30 дней действие лицензии, позволяющей проводить отдельные операции с российской нефтью, перевозимой морем. Решение американские власти приняли после обращений ряда стран, которым потребовалось дополнительное время для закупок сырья.

Продление лицензии подтвердил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, временное разрешение было необходимо для поддержки наиболее уязвимых стран и стабилизации мирового нефтяного рынка.

«Минфин США выдает временную 30-дневную лицензию, чтобы предоставить наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти, которая сейчас застряла в море. <...> Эта общая лицензия поможет стабилизировать рынок сырой нефти»,

— заявил Бессент в соцсети Х.

Согласно опубликованному Управлением по контролю за иностранными активами минфина США документу, исключение распространялось на операции по продаже и транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на танкеры до 17 апреля. Проведение таких сделок разрешили до 17 июня 2026 года.

При этом лицензия не затрагивала операции, связанные с Ираном, иранским правительством, а также товарами и услугами иранского происхождения. Предыдущие временные послабления Вашингтон вводил на фоне рисков, возникших после обострения ситуации вокруг Ормузского пролива.

Позиции Москвы, Вашингтона и Киева

В Москве неоднократно заявляли, что рассматривают санкции против российского нефтегазового сектора как попытку вытеснить отечественные компании с мирового рынка. По словам главы МИД Сергея Лаврова, конечной целью ограничений является их устранение из международного бизнеса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва считает ограничения против нефтяной отрасли незаконными с точки зрения международного права. При этом, по его словам, российской стороне удается сохранять объемы торговли, несмотря на санкционное давление.

В самих Штатах решение о продлении лицензии вызвало споры. Представители Демократической партии в сенате раскритиковали администрацию Трампа, заявив, что временное ослабление ограничений позволяет России получать дополнительные доходы от экспорта энергоносителей. Сенаторы Джин Шахин, Чак Шумер и Элизабет Уоррен назвали этот шаг ошибочным и призвали Белый дом усилить санкционное давление на Москву.

В Киеве продление лицензии также встретили негативно. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнейшее смягчение ограничений против российской нефти не соответствует текущей ситуации. При этом он поблагодарил страны, которые продолжают поддерживать санкционное давление на Россию.