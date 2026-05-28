Крупнейшая нефтекомпания Японии закупила нефть из России

Крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии Eneos закупила партию российской нефти по запросу министерства экономики, торговли и промышленности страны. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

В корпорации отметили, что закупленная нефть не подпадает под действующие экономические санкции. Там также заявили, что решение связано с необходимостью дополнительного обеспечения страны сырой нефтью на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Танкер Voyager, перевозивший в начале мая российскую нефть с проекта «Сахалин-2», покинул порт Пригородное на юге Сахалина и направился в японский порт Киирэ, где расположен терминал Eneos. В компании подтвердили, что судно планирует зайти на базу Eneos в Киирэ. При этом раскрывать объемы поставки в корпорации не стали.

В Eneos подчеркнули, что продолжат взаимодействовать с министерством экономики, торговли и промышленности Японии, а также другими профильными ведомствами для обеспечения стабильных поставок внутри страны.

Япония прекратила постоянные закупки российской нефти после начала конфликта на Украине, однако периодически импортировала небольшие объемы в рамках проекта «Сахалин-2». По данным японского министерства финансов, в 2025 финансовом году, завершившемся 31 марта, страна импортировала из России 95 тыс. килолитров нефти, что составляет 597,5 тыс. баррелей.

При этом объемы поставок в текущем году не раскрывались. Танкер Voyager способен перевозить около 110 тыс. тонн нефти, или примерно 800 тыс. баррелей.

В декабре 2025 года министерство финансов США разрешило финансовые операции, связанные с транспортировкой в Японию нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2». Разрешение действует до 18 июня 2026 года при условии, что поставки осуществляются исключительно в Японию.

