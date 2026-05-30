Euroclear обжаловал решение о взыскании €200 млрд по иску Центробанка

Бельгийский депозитарий Euroclear Bank обжаловал в арбитражном суде Москвы немедленное исполнение решения о взыскании около €200 млрд евро по иску Банка России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подана жалоба на немедленное исполнение», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что жалоба вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов и упущенной выгоды от этих санкций. Исковое заявление на ₽18,17 трлн поступило в суд 15 декабря прошлого года. В Бельгии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

В Euroclear в свою очередь сочли решение суда несправедливым.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что разблокирование замороженных в Евросоюзе суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран. Глава ЕК отметила, что раньше российские активы в Евросоюзе могли быть разморожены даже в ситуации, если хотя бы одна европейская страна отказалась продлевать решение об их заморозке.

