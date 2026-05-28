Правительство на ближайшем заседании займется аварийным жилищным фондом на Камчатке

28 мая на заседании российского правительства будет рассмотрен вопрос о выделении из резервного фонда средств на переселение жителей из аварийных домов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ожидается, что правительственным распоряжением средства будут выделены министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ для дальнешего предоставление субсидии в виде имущественного взноса государства в компанию «Фонд развития территорий».

7 апреля Счетная палата России предложила ввести механизм жилищных сертификатов для расселения граждан из аварийного жилья.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что рост доли ветхого жилья в стране ни в коем случае нельзя допускать, так же как и «сползание» от ветхого к аварийному. Глава государства подчеркнул, что расселение людей из аварийного жилья — чрезвычайно важная работа и власти обязаны ее завершить.

Ранее Путин обратил внимание на аварийное жилье в Архангельской области.