Путин обратил внимание на аварийное жилье в Архангельской области

Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему с аварийным жильем в Архангельской области,м он сказал в Кремле на рабочей встрече с главой региона Александром Цыбульским, сообщает РИА Новости.

«Надо продолжать по поводу этого аварийного жилья — конечно, надо людей вытаскивать из бараков этих», — заявил глава государства.

Цибульский отметил, что для региона вопрос расселения граждан из аварийного жилья стоит первостепенной задачей.

До этого глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в рамках программы расселения граждан из аварийного жилья, вручил ключи от квартир жителям нового дома в Лабытнанги.

Всего за семь лет в регионе удалось расселить один миллион квадратных метров аварийного жилья. В новые квартиры переехали более 23 тыс. семей — около 62 тыс. человек. После этого губернатор поставил новую цель — построить еще один миллион кв. м жилья за пять лет.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!