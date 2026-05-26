Суд обратил к немедленному исполнению решение по иску ЦБ к Euroclear

Суд обратил к исполнению решение по иску ЦБ к Euroclear на €200 млрд

Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России обратил к немедленному исполнению решение о взыскании с Euroclear Bank €200 млрд в пользу Центрального банка (ЦБ) России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заявление удовлетворено», — сказал собеседник агентства.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов. Исковое заявление на ₽18,17 трлн поступило в суд 15 декабря прошлого года. В Бельгии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что разблокирование замороженных в Евросоюзе суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран. Глава ЕК отметила, что раньше российские активы в Евросоюзе могли быть разморожены даже в ситуации, если хотя бы одна европейская страна отказалась продлевать решение об их заморозке.

Ранее турецкий политик указал на важность для России решения суда по Euroclear.