На Западе рассказали о серьезном росте нефтегазовых доходов России

Reuters: доходы России от нефти и газа вырастут на 39% из-за войны в Иране

Доходы России от экспорта нефти и газа в мае вырастут на 39% в годовом исчислении и составят 700 млрд рублей ($9,8 млрд). Об этом сообщает Reuters.

Агентство пишет, что нефтегазовые доходы России повысятся из-за роста мировых цен на нефть, который вызвала война в Иране.

«Однако ожидается, что с апреля доходы сократятся примерно на 17% из-за циклических выплат налога на прибыль. Бюджет России также потеряет от увеличения субсидий нефтеперерабатывающим заводам в виде обратного акциза и компенсационных платежей», — пишет СМИ.

17 мая газета The New York Times (NYT) сообщила, что от войны на Ближнем Востоке больше всего получили Россия и США. Так, рост мировых цен на нефть позволил Москве заработать дополнительно около $15 млрд, утверждает источник.

14 мая Bloomberg сообщал, что стоимость российской нефти марки Urals достигла максимума с 2023 года.

18 мая глава минфина США Скотт Бессент сообщил о продлении на 30 дней лицензии на морские поставки российской нефти. По его словам, это было сделано, чтобы предоставить «наиболее уязвимым странам» доступ к нефти и нефтепродуктам, находящихся на танкерах в море. Срок действия предыдущей лицензии истек 16 мая.

Ранее в Евросоюзе высказали недовольство смягчением санкций США против России.