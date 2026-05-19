В Евросоюзе недовольны смягчением санкций США против России

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис раскритиковал решение Соединенных Штатов продлить исключения из санкций в отношении нефти из России. Об этом сообщает Euractiv.

Домбровскис утверждает, что этот шаг лишь увеличит финансовые доходы Москвы, полученные после начала конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, именно Россия извлекает выгоду из войны в Иране и роста цен на топливо.

«С точки зрения ЕС, мы не считаем, что сейчас время ослаблять давление на Россию», – заявил Домбровскис.

18 мая глава минфина США Скотт Бессент подтвердил в соцсети X, что Соединенные Штаты продлевают на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти. По его словам, Вашингтон будет предоставлять конкретные лицензии по мере необходимости. Общая лицензия поможет стабилизировать физический рынок сырой нефти и обеспечить доставку топлива в страны, наиболее уязвимые в энергетическом плане.

Месяц назад США во второй раз разрешили сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, которые уже находились на танкерах в море по состоянию на 17 апреля.

Ранее в Кремле указали на высокий спрос на российские энергоресурсы, несмотря на санкции.

 
