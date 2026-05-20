Россиянам рассказали, кто сможет получить повышенную зарплату в мае

В мае повышенную зарплату смогут получить специалисты, находящиеся на окладе, и сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, если они работали в майские праздники. Об этом РИА Новости рассказала профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА Ирина Шестерякова.

Она пояснила, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Это касается сдельщиков, работников, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, работников, получающих оклад (должностной оклад). Оплата не менее чем в двойном размере будет начислена за фактически отработанные часы.

Шестерякова отметила, что работнику, который работал в выходной или нерабочий праздничный день, может быть предоставлен другой день отдыха. Тогда работа в выходной или нерабочий праздничный день подлежит оплате в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.

Эксперт подчеркнула, что привлечение к работе в праздничные дни осуществляется по письменному распоряжению работодателя и, как правило, требует письменного согласия сотрудника.

15 мая эксперт доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в России дополнительные выходные дни положены пяти категориям работников.

