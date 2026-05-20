Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россиянам рассказали, кто сможет получить повышенную зарплату в мае

Эксперт Шестерякова: за работу в майские праздники положена повышенная зарплата
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

В мае повышенную зарплату смогут получить специалисты, находящиеся на окладе, и сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, если они работали в майские праздники. Об этом РИА Новости рассказала профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА Ирина Шестерякова.

Она пояснила, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Это касается сдельщиков, работников, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, работников, получающих оклад (должностной оклад). Оплата не менее чем в двойном размере будет начислена за фактически отработанные часы.

Шестерякова отметила, что работнику, который работал в выходной или нерабочий праздничный день, может быть предоставлен другой день отдыха. Тогда работа в выходной или нерабочий праздничный день подлежит оплате в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.

Эксперт подчеркнула, что привлечение к работе в праздничные дни осуществляется по письменному распоряжению работодателя и, как правило, требует письменного согласия сотрудника.

15 мая эксперт доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в России дополнительные выходные дни положены пяти категориям работников.

Ранее россиянам рассказали о росте зарплат к 2029 году.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!