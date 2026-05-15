Россиянам напомнили, кто имеет право на дополнительные выходные

В России дополнительные выходные дни положены пяти категориям работников. Такое право есть у доноров крови, сотрудников, проходящих диспансеризацию, родителей детей-инвалидов, а также у некоторых работников в районах Крайнего Севера и сельской местности. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, одно из оснований для дополнительного отдыха — сдача крови и ее компонентов. Работник освобождается от работы в день сдачи крови и в день связанного с этим медицинского осмотра. Кроме того, после каждого дня сдачи крови ему предоставляется еще один день отдыха.

«Если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови вышел на работу, ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. Если сдача крови и ее компонентов прошла в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день, то работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. После каждого дня сдачи крови сотруднику предоставляется дополнительный день отдыха. Этот день отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови. При сдаче крови работодатель обязательно сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха, это гарантировано Трудовым кодексом», — отметил Балынин.

По его словам, для прохождения диспансеризации работникам предоставляется один день раз в три года с сохранением среднего заработка. Для граждан старше 40 лет такой день положен ежегодно, подчеркнул эксперт. По его словам, предпенсионеры и пенсионеры могут использовать два оплачиваемых дня в год.

Балынин уточнил, что такие дни даются именно для прохождения диспансеризации. Поэтому работник должен предоставить работодателю справку из медицинской организации, если такая обязанность закреплена локальным нормативным актом, предупредил эксперт.

Он добавил, что дополнительный выходной дают за работу в выходной или нерабочий праздничный день. Она оплачивается не менее чем в двойном размере, напомнил экономист. Однако сотрудник может выбрать другой вариант — получить вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха, сказал эксперт. Тогда работа в выходной или праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается, пояснил Балынин.

По его словам, отдельные гарантии есть у родителей детей-инвалидов: одному из родителей по письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Эти дни может использовать один родитель или оба родителя могут разделить их между собой, подчеркнул экономист. Один раз в календарный год можно взять подряд до 24 таких выходных в пределах общего количества неиспользованных дней, каждый дополнительный выходной оплачивается в размере среднего заработка, сказал Балынин.

Кроме того, один из родителей, работающий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и имеющий ребенка до 16 лет, может ежемесячно получить дополнительный выходной день без сохранения зарплаты, заключил экономист. Такая же мера поддержки предусмотрена для женщин, работающих в сельской местности, добавил эксперт.

