Россиянам рассказали о росте зарплат к 2029 году

РИА: средние заработные платы в России в 2029 году превысят 130 тысяч рублей

Средние заработные платы в России в 2029 году превысят 130 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости, изучив прогнозы властей.

Отмечается, что средняя зарплата россиян в 2029 году вырастет до 132,1 тысячи рублей — это на 31,6% больше, чем в 2025 году, когда средний размер заработной платы был на уровне 100,4 тысячи рублей.

До этого Росстат сообщил, что число россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2025 году обновило исторический минимум, составив 9,8 млн человек, или 6,7% населения.

Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году и равнялся 10,3 млн человек (7,1%).

По данным ведомства, в четвертом квартале 2025 года границей бедности была установлена сумма 17 146 рублей. Численность населения с доходами ниже этого уровня составила 4,8% россиян, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем годом ранее.

