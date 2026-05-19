Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Бизнес

Суд списал многомиллиардный долг ЮГК перед Струковым

Челябинский суд списал долг ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей
Telegram-канал «Baza»

Арбитражный суд Челябинской области постановил списать долги ООО «Управляющая компания ЮГК» перед ее бывшим владельцем и экс-вице-спикером заксобрания региона Константином Струковым. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

«Арбитражный суд <…> принял решение о списании долгов данной компании перед Струковым в сумме более 17 миллиардов рублей», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, с бизнесмена суд взыскал пошлину в размере 10 млн рублей.

В октябре прошлого года Пластский городской суд в Челябинской области принял к рассмотрению новый иск генеральной прокуратуры России к Струкову. Прокуратура требовала изъять у бывшего чиновника недвижимость общей стоимостью 1,4 млрд рублей и денежные средства в размере 3,5 млрд рублей. По версии гособвинения, часть коррупционных доходов ответчик направил на покупку недвижимости, записав ее на своих родственников и доверенных лиц, в том числе на дочерей и сожительницу.

Ранее Семена Гринько назначили президентом управляющей компании ЮГК.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!