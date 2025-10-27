Обогатил дочерей и сожительницу: ГП подала третий иск по изъятию активов миллиардера Струкова

Суд в Челябинской области принял к рассмотрению новый иск Генпрокуратуры России к экс-владельцу ПАО «Южуралзолото» Константину Струкову. Прокуратура требует изъять у Струкова недвижимость общей стоимостью 1,4 млрд рублей и денежные средства в размере 3,5 млрд рублей. По версии гособвинения, часть коррупционных доходов ответчик направил на покупку недвижимости, записав ее на своих родственников и доверенных лиц, в том числе на дочерей и сожительницу.

В Челябинской области Пластский городской суд по ходатайству Генпрокуратуры арестовал имущество, принадлежащее бывшему мажоритарному акционеру ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), экс-вице-спикеру заксобрания Челябинской области от «Единой России», бывшему владельцу ПАО «Южуралзолото» Константину Струкову, членам его семьи и другим соответчикам, сообщили» «Интерфаксу» в суде.

«В пятницу были приняты обеспечительные меры о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество, а также банковские счета в рамках суммы, заявленной в иске», — заявили в судебной инстанции.

Источник рассказал «Интерфаксу», что стоимость арестованного имущества Генпрокуратура оценивает в 1,4 млрд рублей, а найденную на банковских счетах сумму — в 3,5 млрд рублей. Все это, по мнению ведомства, было получено коррупционным путем и должно быть изъято в доход государства.

По делу Струкова проходят его дочери и сожительница

По данным «Коммерсанта», помимо Струкова по делу проходят еще восемь человек . Речь идет о его бывшей жене Людмиле Струковой (развод с которой прокуратура считает фиктивным), дочерях Евгении Кузнецовой и Александре Струковой, 22-летней внучке Ульяне Кузнецовой, сожительнице Елене Додик, водителях Андрее Верзилине и Александре Панферове, а также доверенном лице Алексее Сопке.

«Уралпресс» уточняет, что одна из дочерей, Александра Струкова, стала вице-президентом по экономике и финансовому планированию в управляющей компании УК ЮГК с окладом 13,7 млн рублей, а сожительница Елена Додик — заместителем президента по быту, социальным вопросам и взаимодействию с государственными органами с зарплатой 7,5 млн рублей ежемесячно. При этом обе они на работе не появлялись и служебных обязанностей не выполняли, так как дочь проживает в Швейцарии, а сожительница — в Магнитогорске, где филиал УК ЮГК отсутствует. Следствие полагает, что начисление зарплаты было фиктивным и направлено на вывод средств предприятия, «которое стало объектом захвата со стороны Струкова в нарушение антикоррупционных запретов и ограничений».

Другая дочь ответчика, Евгения Кузнецова, стала номинальным собственником долей в уставном капитале ООО «Бизнес-Актив» и частично ООО «Бизнес-Сити». На полученный от их деятельности доход она приобрела дорогостоящие объекты недвижимости: пять коммерческих помещений в Москве площадью 377 квадратных метров, три нежилых здания, здание поликлиники, а также два жилых дома в Оренбурге общей площадью 3,3 тыс. квадратных метров. Доверенное лицо Струкова, 46-летний уроженец Южноуральска Алексей Сопка, записан собственником коттеджа, в котором жил миллиардер, в городе Пласт Челябинской области. Сам он при этом не имел доступа на территорию домовладения, пишет «Уралпресс» со ссылкой на прокуратуру.

Всего, по данным ведомства, за счет прибыли от деятельности предприятий ПАО ЮГК ответчиками было приобретено 48 объектов недвижимости: 26 земельных участков, три объекта незавершенного строительства, четыре жилых и нежилых здания, семь квартир, одно нежилое помещение, а также семь машиномест в Москве (в частности, в престижном районе Хамовники), ближнем Подмосковье (в деревне Терпигорьево, городской округ Мытищи), Челябинской, Оренбургской областях и Бахчисарайском районе Крыма. В иске также фигурируют 16 транспортных средств, включая пять автомобилей Mercedes, четыре Porsche и два мотоцикла.

Гостиницы на 9 млрд рублей: у экс-судьи ВС Момотова арестовали все имущество Московский суд арестовал имущество экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова и связанных с ним лиц... 30 сентября 11:28

Три иска Генпрокуратуры к Струкову

Это уже третий иск Генпрокуратуры к Струкову. В июле Советский районный суд Челябинска обратил в доход государства акции и доли в уставных капиталах 32 хозяйственных обществ, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания ЮГК», в том числе крупнейшей золотодобывающей компании России — ПАО «Южуралзолото группа компаний». В октябре Пластский городской суд взыскал со Струкова 3,9 млрд рублей экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на дамбе Светлинского месторождения ЮГК.

При рассмотрении первого иска суд установил, что Константин Струков с 2000 года являлся депутатом, а с 2017 года — вице-спикером заксобрания Челябинской области. При этом в нарушение существующих антикоррупционных запретов и ограничений он использовал свои полномочия и служебное влияние для незаконного обогащения себя самого и приближенных лиц.