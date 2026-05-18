Цена нефти Brent подскочила на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE превысила $110 за баррель впервые с 5 мая. Это следует из данных торгов.

По данным на 1:00 мск, цена Brent увеличилась на 1,91%, до $111,35 за баррель. К 1:20 мск стоимость этой марки нефти замедлила рост, она торговалась на уровне $110,40 за баррель (+1,04%).

16 мая министр энергетики США Крис Райт заявил, что Ормузский пролив будет открыт не позднее лета 2026 года. По его словам, если Иран «продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силой откроют» этот морской путь.

15 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и США активно готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Ирана.

30 апреля верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Исламская Республика планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. Он подчеркнул, что Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

