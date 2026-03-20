Стало известно, когда нефть может подорожать до $180

Биржевая стоимость нефти эталонной североморской марки Brent к концу апреля текущего года может достичь $180 за баррель. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на прогноз аналитиков Saudi Aramco, национальной энергокомпании Саудовской Аравии.

В материале говорится, что дефицит нефти на глобальном рынке продолжит усиливаться, если Иран в скором времени не откроет Ормузский пролив. При таком развитии событий к концу марта произойдет рост сырьевых котировок до $138–140.

По мнению экспертов, после этого рост мировых цен на нефть не остановится, и к середине апреля они составят $150 за баррель. Если ситуация не изменится, в конце месяца нефть будет стоить как минимум на $30 дороже.

Иран на фоне атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет на проход коснулся всех судов, включая танкеры и коммерческие корабли. Из-за этого судоходство в стратегическом коридоре почти полностью остановилось, несколько судов подверглись атакам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что трафик судов через Ормузский пролив сократился в восемь раз из-за эскалации на Ближнем Востоке.

 
