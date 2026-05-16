В США предположили дату открытия Ормузского пролива

Ормузский пролив будет открыт не позднее лета 2026 года. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, чьи слова приводит CNBC.

«Движение через Ормузский пролив возобновится, как только это станет возможно, но самое позднее — этим летом», — предположил Райт.

Министр заверил, что, если Иран «продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силой откроют Ормузский пролив, но это непростая задача».

«Мы сделали первые шаги в этом направлении, но лучше заключить сделку, не прибегая к военной силе», — добавил Райт.

В конце апреля верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее в Иране пригрозили США «карающим ответом» за морскую блокаду.